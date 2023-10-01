Patrick Kluivert: Çok memnun olduğum bir sonuç aldık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 4-0'lık Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Patrick Kluivert: Çok memnun olduğum bir sonuç aldık

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, ”Tabii ki de çok memnun olduğum bir sonuç aldık. Beşiktaş galibiyetinden sonra böyle bir sonuç almak tekrardan dört gol atabilmek memnuniyet verici ve konuştuğumuz bütün her şeyi sahada yansıtan takımımızı görmek gerçekten memnun ediyor beni. Sadece ilk 11’de oynayan futbolcular değil hani yedek kulübesinden giren futbolcular da mesela ilk 11’de oynayan futbolcuları sonuna kadar mücadele edip desteklediler.

Bu da tabii ki de beni çok sevindiriyor. Girdiklerinde de hiçbir şey değişmemiş gibi devam. Sanki 11’de başlamışlar gibi ve bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor. Üç kırmızı kartlı Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra takımın toparlamak kolay değil. Herkesin de bildiği gibi Kasımpaşa mağlubiyeti bundan sonra toparlanmak belki çok zorlu gibi gözükse de toparladığımız için bu iki maçta da gerçekten çok memnunum” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
MSB'den hava harekâtı açıklaması: 20 hedef imha edildi Gündem
MSB'den hava harekâtı açıklaması: 20 hedef imha edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Sel suları koca şehri böyle yuttu. Hayat durdu Gündem
Sel suları koca şehri böyle yuttu. Hayat durdu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör saldırısına ilişkin açıklama: Lav silahı gibi bir şey var Gündem
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör saldırısına ilişkin açıklama: Lav silahı gibi bir şey var
Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa zehir zemberek sözler: Size güvenmiyorum Spor
Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa zehir zemberek sözler: Size güvenmiyorum
İYİ Parti’den yeni Anayasa açıklaması: Yerel seçimden sonraya bırakılmalı Gündem
İYİ Parti’den yeni Anayasa açıklaması: Yerel seçimden sonraya bırakılmalı
Diyarbakır'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı vuruldu Gündem
Diyarbakır'da işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı vuruldu