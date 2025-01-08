Patrick Kluivert imzayı attı. İşte yeni takımı

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Patrick Kluivert imzayı attı. İşte yeni takımı

Son olarak Adana Demirspor’u çalıştıran Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu. Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı’nın başına geçti.

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu.

Endonezya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Patrick Kluivert'ın getirildiğini açıkladı.

Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.

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