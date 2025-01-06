Patrick Kluivert sürpriz takımla anlaştı. Son olarak Adana Demirspor’u çalıştırmıştı

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Patrick Kluivert sürpriz takımla anlaştı. Son olarak Adana Demirspor’u çalıştırmıştı

Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert’ın son tercihi şaşırttı. Adana Demirpsor’u da çalıştıran Hollandalı teknik adam yeniş takımı ile 2+2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kariyerinde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Patrick Kluivert'tan sürpriz bir imza geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.

2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek. 48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.

Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.

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