Patrick Kluivert sürpriz takımla anlaştı. Son olarak Adana Demirspor’u çalıştırmıştı

Kariyerinde son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran teknik direktör Patrick Kluivert'tan sürpriz bir imza geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile anlaşma sağladı.
2+2 yıllık sözleşme imzalanacak Kluivert için 12 Ocak'ta imza töreni düzenlenecek. 48 yaşındaki teknik adamın ilk hedefi Dünya Kupası elemeleri olacak.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.