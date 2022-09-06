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Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor

Galatasaray'da transfer harekatında sona gelindi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:55
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Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek isteyen Galatasaray aradığını İtalya'da buldu

Galatasaray İtalyan devinden haber bekliyor
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Savunmanın sol tarafına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusundaki ısrarını sürdürüyor.
Hedefteki isimlerden biri olan Milan'dan Fode Ballo-Toure için Cim Bom, Serie A şampiyonu ile masaya oturdu.

Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.
Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı. 

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