Patrick Vieira Strasbourg'un başına geçti

Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'un yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu.

Patrick Vieira Strasbourg'un başına geçti

Strasbourg Kulübü, Frederic Antonetti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Fransız çalıştırıcı Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 47 yaşındaki Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise New York City, Nice ve son olarak Crystal Palace'ta görev yaptı.

Geçen sezon Ligue 1'de 40 puan toplayan Strasbourg, düşme hattının 5 puan üstünde 15. sırada yer almıştı. (AA)

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