Patronlar kulübü TÜSİAD'dan kayyum tepkisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, Diyarbakır'daydı. Küresel Riskler Yerel Çözümler etkinliğinde konuşan Turan, Türk lirasının değerini düşürerek değil, verimliliğin artırılması gerektiğini kaydetti. Orhan Turan, kamuda da tasarruf önemine dikkat çekti.

KAYYUM ELEŞTİRİSİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşmasında belediyelere kayyum atanmasına da değildi. Başkan Orhan Turan "görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz" dedi.

"TOPLUM KAMUDA TASARRUF İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR BEKLİYOR"

Enflasyon mücadele için gerekenleri tek tek anlatan Patronlar Kulübü TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında beni göçüne değinen eğitim ilgili mesajlar veren Orhan Turan, Beyin göçü ve eğitim mesajı gençlerin dijital ve teknik becerilerle donatılmasının önemine işaret etti.

KAYYUM ATAMALARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Orhan Turan, son dönemde yaşanan kayyum atamalarına da değindi. Turan'a göre yerel yönetimlerin seçilmiş temsicileri tarafından yönetilmesi büyük önem taşıyor. Orhan Turan'ın Kayyum değerlendirmesi şöyleydi:

"Son dönemde, görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasındaki sorunları toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz"