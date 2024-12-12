Patronlar Kulübü TÜSİAD'ta neler oluyor? Üst üste yapılan açıklamalar neyi işaret ediyor

Ülkenin siyasi ayağında etkinliği ile bilinen Patronlar Kulübü TÜSİAD’ta Başkan Orhan Turan, Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, enflasyon ile mücadelenin sadece vatandaşa yüklenmemesine yakınarak, “Kamu kesimini de içine alacak biçimde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise asgari ücret tuzağına dikkat çekerek, "enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir" şeklinde konuştu.

PATRONLARDA EMEKÇİNİN YANINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile mücadele kapsamında faiz oranlarının yükseltmişti. Enflasyon baz etkisinde düşüş gösterse de aylık yükselişi devam ediyor. Vatandaşa enflasyon mücadele kapsamında yıl sonu enflasyonun altında bir zam gelmesi bekleniyor. Enflasyondaki mücadelede yük ise şimdiden vatandaşa binmiş durumda. Öyle ki bu yük ülkenin siyasi ayağında etkinliği ile bilinen Patronlar Kulübü TÜSİAD’ın da gündemine geldi.

ARAS’TAN ASGARİ ÜCRET TUZAĞI UYARISI

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Ankara'da bir otelde yapıldı. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından gerçekleştirildi.

Ömer Aras, çalışanların hakkaniyetli bir gelir elde etmesinin önündeki en büyük engel, şirketlerin verimliliği arttıramaması olduğunun altını çizerken, “Verimliliği yüksek şirketler asgari ücretin üzerinde ücret verebilir. Eğer bir ekonomide enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir. Asıl sorun olan düşük verimlilikle baş edilemezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Asgari ücret tuzağından çıkamayız. Bu nedenle asgari ücret artışıyla beraber verimlilik artışı için de politikaları hiç vakit kaybetmeden gündeme almak gerekiyor” dedi.

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“ENFLASYONLA MÜCADELEDE TÜM YÜK EMEKÇİNİN ÜZERİNE YÜKLENİYOR"

Orhan Turan, ise enflasyonun yüksek olmasına yakınırken, “enflasyonla mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkların hem reel kesimin hem de hane halklarının dayanma gücünü zorlamaya başlamış olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle enflasyonla mücadelenin kamu kesimini de içine alacak biçimde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde, sadece para politikasına dayanan bir yaklaşım ile enflasyonla hızlı ve sonuç alıcı bir mücadele hem çok zor hem de tüm yükü reel kesimin ve hane halklarının üzerine yüklüyor.” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’IN SİYASİ AÇIDAN ÖNEMİ

Siyasi anlamda TÜSİAD’ın etkinliği geçmişte dikkat çekiyor. 1970'lerin sonlarına doğru ekonomik ve politik anlamda gittikçe güç kazandıkları görüldü. Hükümetin istifasını talep eden gazete ilanları vererek 15 Mayıs 1979'da başlattığı kampanya, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümetin düşmesinde önemli rol oynamıştı. Ardından kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki azınlık hükûmetine de destek vererek, 24 Ocak Kararlarının alınmasında önemli rol oynamıştı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nin (RP) birinci olması üzerine TÜSİAD, tarihinde ikinci defa verdiği gazete ilanlarıyla Anavatan Partisi (ANAP) - Doğru Yol Partisi (DYP) koalisyonunun oluşmasını destekledikleri belirtmişti.