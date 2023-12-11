Patronların Borsasında küçük yatırımcı olmak

Borsa, tarihinde ilk kez büyük bir fırsat yakaladı. O da küçük yatırımcının borsaya koşarak gelmesiydi.

Bu çok önemli.

8 milyonu geçti yatırımcı sayısı. Gelin görün ki gelenler arkalarına bakmadan kaçarak geri gidiyor.

Kasım ayında 350 bin gibi oldukça yüksek sayıda yatırımcı borsadan çıktı.

Bu insanlar adeta kolunu bacağını borsada bırakarak canını zor kurtardı.

Halka arzlarla gelenler, yine halka arzlarla batıp gitti.

Bir avuç goygoycu-oyuncu tellalı sosyal medya fenomenlerinin, 10-14 tavandan hisse aldırıp uzun vade bekleyin diye telkin ettikleri yatırımcılar, maalesef büyük hüsrana uğradı.

Patron satışları ve bedelli sermaye artırımları bu küçük yatırımcıları borsaya geldiklerine pişman etti.

Amaç sermayeyi tabana yaymak mı, yoksa oyuncuları ve patronları zengin etmek mi?

Şirket patronu dolar ödeyerek çıktığı bir ekonomi kanalında; “yatırımcılar şirketimin hisselerini al-sat yapmasın beklesinler çok kazanacaklar” diyor hemen bir ay sonra ailece satış kararını açıklıyor.

Adam ailece borsa sabıkalısı, hakkında SPK tarafından verilmiş onlarca ceza ve işlem yasağı var ama yönetiminde olduğu şirket için SPK’ya yüksek oranda bedelli artışı için başvuruda bulunuyor. Bunu da SPK’dan kovulan bazı kişiler tarafından yapmaya çalışıyor. 2 hafta önce de yazdım, bu bedelliler ile ilgili mafya tarzı kişiler namuslu SPK yöneticileri ve uzmanlarının adını kullanıyorlar.

SPK yönetimi bu bedellileri onaylamadan önce şirket ortaklarının sicilini çok iyi incelemeli. Yoksa hem zan altında kalacaklar, hem de vebal altında…

Bir başka konu; SPK kararlarını şahıslar ve şirket patronları, mahkeme kararı ile kararttırıyor.

Benim bizzat yaşadığım olay ortada.

SPK halka arz gelirini farklı yerde kullandığı için Naturel Enerji’ye idari para cezası veriyor. Kamu duyurusu niteliğindeki bu kurul kararı haberim şirket tarafından erişim engeli ile karattırılıyor. Hisse senedi SPK’nın bu kararından sonra yüzde 30 değer yitirdi. Eğer bu erişim engeli kararı olmasaydı yatırımcılar şirketteki bu olumsuz cezayı öğrenip belki de hisse pozisyonunu kapatacaktı. Yani şirket bu erişim kararı ile yatırımcının zarar etmesine neden oldu.

Şirket ve kararı veren devlet kurumu SPK Ankara’da, yayın organları İstanbul’da ama patron gidip Rize’den erişim engeli alıyor. Bununla da kalmıyor, avukat ve harçları kurul kararını haber yapan gazetecilerden alıyor.

Ben bireysel olarak bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğim. Nitekim Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundum.

Borsa şu an yatırımcının değil, patronların, mafyanın ve iş takipçilerinin borsası oldu.

Tertemiz ismi ile SPK’da yapılmayanı yapmaya çalışan Başkan Ömer Gönül’e bu konuda çok iş düşüyor.

Öncelikle borsayı patronların değil yatırımcıların alanı haline getirmesi lazım.

Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.