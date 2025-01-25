Patronun kızı yanmaz odada kaldı: Alevler perdelerine bile işlemedi

Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan isimdi Mazhar Murtazaoğlu. Murtazaoğlu'nun ölümünün ardından otel yönetimi aile bireylerine geçti. İhmaller zinciri 78 canı yitirmemize neden olmuştu. Patron Halit Ergül’ün ortaklarının aile bireyleri olduğu ortaya çıktı.

PERDELERİ BİLE YANGINA DAYANIKLI

Kartal Otel’in kurucusu Mazhar Murtazaoğlu’nun iki çocuğundan Emine Murtazaoğlu, otellerinin muhasebecisi Halit Ergül ile evlendi. Ergül, daha sonra Bolu Gölcük Yolu’ndaki Gazella SPA otelini kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ergül, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nu da Grand Kartal Turizm hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak 2027 yılına kadar şirket yönetiminde söz sahibi kıldı. Aileyi tanıyanlar, otelle ticari ilişkisi bulunanlar her iki kızın da otel yönetiminde etkin oldukları, yaz döneminde Gazelle, kış döneminde ise sürekli Grand Kartal’da konakladıkları bilgisini verdi. Yangın sırasında da her iki kızın çocuklarıyla birlikte otelin kral dairesi olarak ifade edilen suit katta oldukları belirtilirken, bu katların aile için özel tefriş edildiği, perdelerinin, örtülerinin bile yanmaya dayanıklı kumaşlardan seçildiği ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI



Halit Ergül’ün kızı ve otel hissedarı, yönetim kurulu üyesi olan Ceyda Hacıbekiroğlu, X hesabından yangınla ilgili paylaşımda bulundu: “Arayıp soran herkese çok teşekkür ediyoruz, biz iyiyiz. Sağ çıkabildik. Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun” yazdı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı sildi.

YANGIN MERDİVENİNİ SAVUNDU

Ceyda Hacıbekiroğlu daha sonra otelin çok tartışılan yangın merdivenlerini savundu: "Son olarak; yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir" dedi.

Hacıbekiroğlu, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

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