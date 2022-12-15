﻿İşyerinde yapılan mobbing kanıtlanırsa patrona hapis cezası verilecek

İşçinin, işveren tarafından mobbinge uğradığını kanıtlaması durumunda yasal yollara başvurması gerektiği bilinmektedir. İşçiye karşı kötü davranışların mobbing sayılması için, davranışın özellikle sürekli ve sistematik olarak devam ediyor olması gerektiği vurgulandı.

Örneğin yüze karşı yüksek sesle konuşma, işçinin izole ettirilmesi, psikolojik baskı, özel hayata karışma, yapılan işi beğenmeme ve yaptığı işin dışında başka işlerin verilmesi gibi birçok olumsuz davranış mobbing olarak kabul edilir. Ancak bu saydığımız durumların mobbing olarak değerlendirilebilmesi için bu davranışların düzenli bir şekilde devam etmesi şartı vardır.

1 YILA KADAR HAPİS

Durumun işçi tarafından kanıtlanması durumunda, işveren yönetici veya yönetim kurulu tarafından doğrudan işlenen mobbing eylemleri nedeniyle başka bir suç işlenmemiş veya nitelikli veya ağırlaştırılmış başkaca sonuçlar doğmamış ise TCK 86. Maddesine göre 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.