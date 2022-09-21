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Erkek basketbolcuyu Kadınlar Dünya Kupası elçisi yaptılar

FIBA'dan ilginç karar...

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:04
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Pau Gasol, Kadınlar Dünya Kupası elçisi oldu. FIBA'dan ilginç karar

Erkek basketbolcuyu Kadınlar Dünya Kupası elçisi yaptılar
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İspanyol eski yıldız basketbolcu Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde 2 Amerikan Basketbol Ligi (NBA), bir Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Gasol'un, uzun zamandır kadınlara sporda ve hayatın her alanında fırsat verilmesinin güçlü bir savunucusu olarak çalıştığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Pau Gasol, erkek profesyonel takımların antrenör adayı olabilmek için kadınların da aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini belirterek, "Kadın basketbolunun büyük bir hayranıyım. Kadınların maçları yükseliyor ve dünyanın en iyi takımlarının uluslararası basketbolda en yüksek onur için mücadele etmesini izlemek üzere Sidney'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Sporcuların sahaya getirdikleri beceri, yoğunluk, fiziksellik ve tutku seviyesi inanılmaz. Ülkeniz için basketbolun en büyük sahnesinde oynamak en büyük gururdur." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 22 Eylül Perşembe günü başlayacak. 

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