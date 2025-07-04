Paul Onuachu yeniden Trabzonspor'da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paul Onuachu yeniden Trabzonspor'da

Trabzonspor, Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Bordo-mavili kulüpten Onuachu'nun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000 Euro 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Son Haberler
Sıcak havalar can aldı: 22 yaşındaki kız için 5 günlük yas
Sıcak havalar can aldı: 22 yaşındaki kız için 5 günlük yas
Fenerbahçe dev transferi bitirmek üzere: Temsilcisi İstanbul'da
Fenerbahçe dev transferi bitirmek üzere: Temsilcisi İstanbul'da
Bartu Soral istifasının perde arkasını anlattı! Zafer Partisi'nde fırtına
Bartu Soral istifasının perde arkasını anlattı! Zafer Partisi'nde fırtına
Fiat 500 hibrit üretimine başlandı
Fiat 500 hibrit üretimine başlandı
Ankara-Tahran hattında sıcak temas! Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
Ankara-Tahran hattında sıcak temas! Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü