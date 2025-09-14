Paul Onuachu'ndan iptal edilen gol yorumu "Utanç verici"

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında iptal edilen golünün sahibi Paul Onuachu maçın ardından konuştu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Paul Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. VAR'da yer alan Davut Dakul Çelik'in uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu izleyen Ozan Ergün, pozisyon başlangıcında Onuachu'nun, Milan Skriniar'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Golü iptal edilen Paul Onuachu maçın ardından yaptığı açıklamada "Çok utandırıcı. Bu lig hakkında bir şey yapmalısınız. İzleyen için de utanç verici." ifadelerini kullandı.

