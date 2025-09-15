Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk derbisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Chobani Stadyumu'nda oynandı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bu dev maçta en çok tartışılan pozisyon ise Trabzonspor'un 11. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu golün iptal edilmesi oldu. İptal kararı, ülkede adeta gündem olurken yayıncı kuruluşu beIN Sports'un beIN Trio ekibi, sporseverleri 2'ye bölen pozisyon için adeta son noktayı koyarken, Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kart pozisyonu için de dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İşte Trio ekibinin yorumları;

11. dakikada Trabzonspor'un iptal edilen golünda VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyonda VAR müdahalesi çok yanlış. Bu pozisyona kesinlikle VAR müdahale etmez, etmemeliydi. Bu tip pozisyonlarda hava topu mücadelesinde Trabzonsporlu oyuncu, elini kontrolsüz bir şekilde açar, yüzünü arar, yukarı kaldırır, vurur, kontrolsüz harekettir VAR müdahale eder. Kollarını dirseklerini silah olarak kullanır, vücuduna şiddetli vurur, VAR müdahale eder, kırmızı kart gerekir. Bu pozisyon kontrolsüz hareket değil, şiddetli hareket değil. Onuachu'nun kolları doğal ve nizami. Bu pozisyonda kontrolsüz hamle, faul yok. Çok açık ve net bir şekilde pozisyonun VAR müdahalesiyle kesilip golün iptali çok yanlış. Hakem pozisyonu devam ettirmiş, hakemin kararına saygı duyuyorum.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi baştan sona yanlış. Açık ve bariz bir kanıt olursa, ancak o zaman müdahale edilebilir. Gri alanda kalan bir pozisyon. Skriniar da beden bedene mücadele halinde, temas Skriniar'dan dolayı gerçekleşiyor. Hakem sahada görüp dikkatsiz faulden düdük çalabilirdi. Bu açık ve bariz bir ihlal miydi? VAR, hakem gibi değerlendirme yapıp karışmaması gereken pozisyona müdahil oldu. Hakemin faulü vermesi veya devam ettirmesi saygı duyulması gereken karardı ama VAR müdahalesi gereksiz.

Deniz Çoban: Bir kere bu pozisyona hakem yaşandığı anda düdük çalıp kesseydi ekrana bile getiremezdik. Hakemin basit düdük çaldığını konuşmazdık. Faul diyene de saygı duyarsınız. Onuachu yükselirken, arkasından yaklaşan Skrinar'a dikkatsiz davrandı demek yorumdur. Hakemin sahada vereceği karardır. VAR'da kural var, açık ve barizse kontrolsüz fauldür. Kontrolsüzlük yok. VAR, kendini hakem yerine koyuyor. Önemli bir yanlışa imza attı VAR. Hakem gelip izledikten sonra kararının arkasında dursa helal olsun derdim ama yine tartışma bitmezdi. Hakem sahada kendine düşeni yapıp bir yorum yaptı, devam ettirdi. VAR'dan gelen müdahaleler, maçın dengesini de bozuyor.

17. dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kartta VAR müdahalesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem faulün şiddeti konusunda ciddi bir hata yapmıştır. Net şekilde ciddi faullü oyun, sürat çok yüksek, tabanla geliyor. Temas anında Okay 'eyvah kötü gittik' dedi. Ciddi faullü oyunun tüm kriterleri var. Taban zeminden yükselmiş, bileğe gelmiş, bilekteki esneme korkunç. Örnek bir VAR müdahalesi. Tüm açılar aynı şeyi gösteriyor. Örnek bir VAR müdahalesi.

Bahattin Duran: Çok açık ve net bir kırmızı kart. Hakemin sahada bunu değerlendirmesini beklerdim. Okay'ın amacı top olabilir, tabanını göstererek ve kayarak büyük risk alıyor. Topla oynasa bile hareketlerinden sorumlu olurdu. Kerem'in bilek bölgesine yaptığı acımasızca bu hareket şekil bozukluğuna da sebep oluyor. Açık ve net kırmızı kart. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Bütün her şey var, kanıt var. VAR'ın müdahalesi ve hakemin kırmızı kartı doğru. Savic'in de sonraki itirazına sarı kart çıkmalıymış.

Deniz Çoban: Savic'e itirazından ötürü minimum sarı kart, onur kırıcı olduğunu düşünüyor ise kırmızı kart olmalı. Hakem otoritesini sahada korumalı, minimum sarı kart görmesi gerekirdi. Gözünü Savic'ten kaçırdı.