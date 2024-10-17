Paul Pogba hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Yavuz Biçer
Paul Pogba hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı

Paul Pogba, doping cezasının sona ermesinin ardından hangi kulüpte oynamak istediğini açıkladı.

Pogba'nın kariyeri , yasaklı madde DHEA'yı kullanmasının ardından 4 yıllık bir cezayla sona erme noktasına gelmişti.

CEZASI 18 AYA İNDİRİLDİ

Yıldız oyuncu Pogba’nın cezası, Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından 18 aya indirildi.

31 yaşındaki oyuncunun cezası Eylül 2023'e kadar uzatıldı, bu da Mart 2025'te forma giyebileceği anlamına geliyor.

JUVENTUS'A DÖNMEK İSTİYOR

Fransız yıldız, son yaptığı açıklamada, Juventus’ta tekrar forma giymeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Pogba, Serie A devinde kalmak için maaşında indirime bile gitmeye hazır.

Ancak Juve yönetimi, oyuncunun yüklü sözleşmesi hakkında takımıyla görüşmelerde bulundu.

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