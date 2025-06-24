Paul Pogba'dan Juventus'a suçlama

Doping cezası aldığı için futboldan 1,5 yıl uzaklaştırılan Fransa’nın yıldız futbolcusu Paul Pogba, cezasının sona ermesinin ardından futbola dönmeye hazırlanıyor.

Fransa’da yayınlanan “Sept à Huit” programına katılan Pogba, Ekim 20203'ten beri yaşadığı süreci anlattı.

Futbolun bir anda elinden alındığını hissettiğini belirten oyuncu, “Bir gün bana gelip ‘Futbol bitti’ dediler. Dört yıl ceza aldım, ne savunmamı dinlediler ne de bana söz verdiler. İtalya’dan ayrılmak zorunda kaldım” dedi.

'JUVENTUS YARDIMCI OLMADI'

32 yaşındaki futbolcu Juventus'a olan kırgınlığı ise şöyle anlattı:

“O dönem hâlâ Juventus’un oyuncusuydum. Tedavi veya bir kondisyoner desteği istedim. Ancak en küçük bir yardım dahi verilmedi. Yanımda değillerdi. Bu tutum beni çok yaraladı. Çünkü ben onlarla savaş halinde değildim. Çocuklarım Juventus tesislerinin yakınlarında okuyordu, oranın önünden geçmeye dayanamıyordum. Onlardan çalışmak için antrenör istedim ama bana yardımcı olmadılar. Neden böyle davrandıklarını hâlâ anlayamıyorum.”