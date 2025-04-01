Paulista’nın derbi zaferi sonrası neden ağladığı ortaya çıktı

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Paulista’nın derbi zaferi sonrası neden ağladığı ortaya çıktı

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Galatasaray’ı mağlup ettiği maç sonrası Gabriel Paulista’nın gözyaşları dikkat çekmişti. Brezilyalı savunmacının derbi galibiyeti sonrası gözyaşlarını neden tutamadığı ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, siyah beyazlı takımın stoperi Gabriel Paulista'nın maç sonrasında gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.

Spor yazarı Ali Ece, Vole YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Paulista'nın derbideki duygusal anlarının perde arkasında yaşananlarla ilgili konuştu ve şunları söyledi:

"Gabriel Paulista, Galatasaray maçından sonra hüngür hüngür ağlamış. Paulista ilk sakatlandığında, oyuncunun temsilcisiyle konuşmuştum. 'Bu oyuncu, Beşiktaş için savaşırken sakatlandı. Gaziantep FK maçında bırakırdı, öbür savunma oyuncularının hatasından golü yedirirdi. Geri dönmek için gerçekten çok uğraşıyor" demişti. Gabriel Paulista, Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmış, özellikle Osimhen'e özel hazırlanmış. Maçtan sonra hüngür hüngür ağlamasının sebebi de tamamen duygu boşalması. 'Her maçta son maçımmış gibi oynamak zorundayım. Bu takım, bana bu kadar para veriyor. Sözleşmemin karşılığını vermeliyim' diyormuş. Çok karakterli bir oyuncu."

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