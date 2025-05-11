Paulista'nın dişi kırılıp havaya uçtu!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşırken sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcu Paulista, 21. dakikada Adana Demirsporlu Aimbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde ağzına darbe aldı. Yere yığılan Brezilyalı futbolcunun dişi kırıldı. Kırılan diş hava fırlarken ekranlara yansıdı. Paulista sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sahaya geri döndü.

İKİ OYUNCU OYUNDAN ÇIKTI

Ayrıca siyah-beyazlılarda Alex Oxlade Chamberlain, Maestro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin sahada müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Chamberlain, 11. dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. 19. dakikada ise Felix Uduokhai, Ali Yavuz Kol ile çarpıştığı pozisyonda sakatlandı. Uduokhai'nin yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.