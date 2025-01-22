Pavlovic Fenerbahçe’ye gelecek mi? Son kararını verdi

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Pavlovic Fenerbahçe’ye gelecek mi? Son kararını verdi

Fenerbahçe’nin Skriniar açıklaması sonrası gözler Pavlovic transferine çevrildi. Sırp oyuncunun sarı lacivertliler için son kararını verdiği öğrenildi.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından Milan Skriniar transferini de noktalamaya hazırlanıyor. Galatasaray bir süre önce Skriniar için anlaşma sağlamış ancak PSG'nin kiralama kontenjanı dolu olduğu için transfer resmiyete dökülememişti.

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Fenerbahçe'nin bonservisle alalım teklifi anında karşılık buldu ve sarı-lacivertliler deneyimli stoperin İstanbul'a geleceğini duyurarak fotoğraf paylaştı.

Sürpriz Skriniar gelişmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler Strahinja Pavlovic transferine çevrildi.

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Relevo'nun aktardığı habere göre Pavlovic, transferle ilgili kararını verdi. Haberde Fenerbahçe'nin müzakerelerde 20 milyon euronun biraz üzerine çıkmasına rağmen Strahinja Pavlovic'in transfere "hayır" dediği aktarıldı.

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