Pavyonda Dilber çıldırdı! Elindeki bıçakla Zahir’e saldırdı

Dilber, elinde bıçakla Zahir'e doğru yürüdüğünde, garsonlar araya girdi. Kamuran, Dilber'i odasına çağırarak uyardı. Özgür ve adamları ise Zahir'in iş yerini kurşunladı.

PİRAYE’DEN AZEM'E ÖĞRETMEN TEKLİFİ

Azem ve Piraye bir araya geldi; Ayça'nın okulu ihmal ettiğini öğrendiler. İkili, Ayça'nın durumunu tartıştı. Talip, Piraye'nin evinde Azem ile karşılaştığında soğuk rüzgarlar esti. Talip, kardeşine Azem'den uzak durmasını bir kez daha hatırlattı. Piraye ise Azem'e yeniden Ayça'nın öğretmeni olma teklifinde bulundu.

Nergis, Azem'e yayıncı Edip Bey'in kalp krizi geçirdiğini haber verdi. Bu haberle Azem büyük bir üzüntü yaşadı.

DİLBER'LE AZEM ARASINDA ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Dilber, pavyonda arkadaşlarıyla tartışınca çareyi Azem'in yanına gitmekte buldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilber'e Azem destek oldu ve aralarında romantik anlar yaşandı.

NEHİR GÜNGÖR İLE TANIŞTI

Semiramis ve Arcan, anneleri Mahun ile buluştu. Semiramis, kardeşi Arcan'ın boşanma kararından vazgeçtiğini söyledi. Mahun bu durum karşısında ne yapacağını bilemedi. Özgür ise ablası Nehir'i üvey annesinin dükkanına götürdü iki kardeş hasret giderdi. Nehir, Güngör ile tanıştı.

ZAHİR VE EKİBİ, NECMİ'Yİ DÖVÜP ALEYNA'YI KAÇIRDI

Reyyaz, Zahir'den Aleyna'yı kaçırmasını istedi. Zahir ve ekibi, Necmi'yi dövüp Aleyna'yı kaçırdı. Kanlar içinde otele gelen Necmi'ye İzzet yardım etti. Özgür ve Azem de Necmi'nin yanına geldi.