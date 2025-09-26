Payas TEM Otoyolu’nda plastik yüklü pikap alev alev yandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay Payas'ta, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki pikap alev almasının ardından alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.

YENİÇAĞ - Hatay / Halit İri

Hatay’ın Payas ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan plastik yüklü pikap henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak müdahaleye rağmen pikap kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

