Paylaşımı sonrası diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
Paylaşımı sonrası diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan apar topar çıkartılan Aybüke Pusat’ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı.

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykot çağrısında bulunduğu için diziden apar topar çıkartılmıştı. Aybüke Pusat’ın eksik sahneleri tamamlayacağı öğrenilirken, diziden nasıl ayrılacağı merak konusu oldu. Hakkında çıkan haberlerden dolayı gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun diziden bölüm başı ne kadar aldığı da ortaya çıktı.

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BOYKOT PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu. Ünlü isim bu paylaşımının ardından apar topar dizinin kadrosundan çıkartıldı.

TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

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EKSİK SAHNELERİNİ TAMAMLAYACAK

Ünlü oyuncunun bu gerekçeyle diziden çıkartılması büyük tepki topaldı. Ünlü isimler Aybüke Pusat’a destek için sıraya girdiler. Öte yandan ünlü oyuncunun dizideki eksik sahneleri tamamlayacağı ortaya çıktı.

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BÖLÜM BAŞI NE KADAR KAZANIYOR

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın TRT'den bölüm başına 500 bin TL aldığını bu rakamın ayda 2 milyon TL ettiğini açıkladı.

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