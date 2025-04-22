Paylaşımı yüzünden kovulmuştu! Aybüke Pusat neler yaşadı? Dizinin yapımcısı anlattı

Teşkilat dizisiyle gündemden düşmeyen Aybüke Pusat bir süre önce boykot paylaşımı yapmış paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulmuştu.

DESTEK VEREN ARKADAŞLARI DA KOVULDU

Ünlü oyuncunun dizide mezarı gösterilerek Teşkilat'a veda etti. Bu süreçte Aybüke Pusat'a destek olan sevgilisi Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT dizilerinden çıkarıldı.

Yaşananlara dair dizinin yapımcısı ilk kez konuştu.

Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı, Aslı Şafak'a şunları söyledi:

"TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler..."

"SİYASİ AMACININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Tüm piyasa bilir; TRT 'Olumlu-olumsuz siyasal bir meseleyle ilgili yorum paylaşmayın' der. Sözleşmede bu vardır" diyen Savcı devamında şunları söyledi:

"Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

"EKİP ARKADAŞLARI DA ÜZGÜN"

Timur Savcı, Aybüke Pusat ile hiçbir sıkıntılarının olmadığını ve hâlâ görüştüklerini belirtti. Ayrıca yapımcı "Daha öncede paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler."