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  • Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı

Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, gazeteci Uğur Dündar hakkında kendisini Sedat Peker ile etiketlediği paylaşımı için açılan davada mahkeme kararını verdi…

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:15
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Paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Uğur Dündar hakkında mahkemeden karar çıktı

Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
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Usta gazeteci Uğur Dündar hakkında, sosyal medya hesabından Sedat Peker'i de etiketleyerek paylaştığı bir tweet ve yaptığı bir konuşma nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayetinin ardından “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava açılmıştı.

UĞUR DÜNDAR BERAAT ETTİ

Dündar hakkındaki dava beraatle sonuçlandı.

Söz konusu dava ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar mesajında şu ifadeleri kullandı.

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkındaki tweetlerimden şikayetçi olmuştu. Beykoz Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada beraat ettim. Kararı veren savcı ve hakime hukukun üstünlüğü adına teşekkür ederim. Yaşasın adalet...

Beraat ettiğim davada beni savunan değerli Avukatlarım; Celâl Ülgen, İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, İsmail Tepecik, Barış Tepecik, Yusuf Candelipınar, Burak Yeni ve İlker Göktaş'a çok teşekkür ederim”

İşte o paylaşımlar:

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