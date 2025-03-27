Paylaşımlar ele verdi! Güzel oyuncu ünlü futbolcu ile aşk mı yaşıyor?

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Paylaşımlar ele verdi! Güzel oyuncu ünlü futbolcu ile aşk mı yaşıyor?

Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un, milli futbolcu Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edildi.

'Aşk Yeniden', 'Bir Gece Masalı' gibi projelerde rol alan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki performansıyla tüm izleyicilerini adeta ekrana kilitliyor.

BU KEZ ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEM OLDU

Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza' karakteriyle adından sık sık söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kez özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

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MİLLİ FUTBOLCU İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın aşk yaşadıkları iddia edildi.

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PAYLAŞIMLARI BEĞENMESİ ELE VERDİ

Sürpriz ilişkiyi Kenan Yıldız'ın fotoğrafları peş peşe beğenmesi ele verdi. İkili birbirlerini sosyal medyadan takip etmiyor.

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SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez 2011 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı. 2022 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül kazandı.

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