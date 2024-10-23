Paytm beklediği izni aldı

Hindistan'ın önde gelen finansal hizmetler firması Paytm, sekiz aylık kısıtlamanın ardından yeni UPI kullanıcılarını yeniden kabul etmek için düzenleyici onay aldı.

Hindistan hükümeti tarafından geliştirilen Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI), gerçek zamanlı, anlık bir ödeme sistemi olup, aylık 15 milyardan fazla işlem gerçekleştirmektedir ve Hindistan'ın çevrimiçi ödeme alanında hakim konumdadır.

Walmart'a ait PhonePe ve Google Pay, ülkedeki UPI işlemlerinin yaklaşık %87'sini işleme alırken, Paytm'in pazar payı, Hindistan Merkez Bankası'nın şirkete yönelik kısıtlamaları uygulamasının ardından %13'ten %8'e geriledi.

Merkez Bankası, Mart ayında Paytm'e, UPI ödemeleri için kullandığı bankacılık yan kuruluşunda çeşitli işlevleri durdurma talimatı vermişti; bu karar, şirketin kuralları defalarca ihlal etmesine dayandırılmıştı.

UPI'nin düzenleyici organı NPCI, Paytm'in yan kuruluşundaki operasyonları yeniden başlatma talebini bu hafta onayladı. Paytm, Eylül ayında sona eren ikinci çeyrekte 197,4 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %34 azaldığını bildirdi.