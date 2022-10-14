﻿Futbolda pazar günü derbi ateşi yanacak. 3 farklı ligde dev maçlar oynanacak

İngiltere’de Manchester City-Liverpool, Türkiye’de Beşiktaş-Trabzonspor ve Fransa’da da Paris Saint Germain-Marsilya derbileri ile Pazar akşamı futbol nabzı yüksekten atacak.

Hafta içi Avrupa kupası mücadeleleri sonrası gözler lig maçlarına çevrilirken, 16 Ekim Pazar günü futbolseverler derbiye doyacak.

İngiltere Premier Ligi’nde 18.30’da Manchester City-Liverpool mücadelesi ile başlayacak olan pazar günkü derbi heyecanı, Spor Toto Süper Lig’de 20.00’de sahne alacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla devam edecek.

Futbolseverler, pazar gecesi derbi perdesini ise Fransa’da kapatacak. 21.45’te başlayacak Paris Saint Germain-Marsilya mücadelesi ile sporseverler Pazar günü futbola doyacak.



