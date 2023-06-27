'Pazar gayet uygun' diyen adamdan geçinemeyenlere tavsiye. Vicdanı olan böyle tavsiyede bulunmaz

Pazarda yapılan röportajda fiyatlar soruldu. Bir AKP'li "Gayet uygun" dedi Zaten tepkiler de gecikmedi. O vatandaş, meyve fiyatlarını gösteren kadına ve okulu bırakıp çalıştığını söyleyen gence geçinebilmek için tavsiyeler verdi. "Vicdanı olan böyle tavsiyede bulunmaz" diyeceksiniz

'Pazar gayet uygun' diyen adamdan geçinemeyenlere tavsiye. Vicdanı olan böyle tavsiyede bulunmaz

"Sen Ne Dersin" isimli Youtube kanalı pazarda röportaj yaptı. Fiyatlar nasıl diye sordu. AKP'li olduğunu söyleyen bir kişi "Fiyatlar gayet uygun, bence normal. Hayat şartlarına göre" şeklinde yanıtlar verince çevredekiler de röportaja müdahil oldu, tepkiler gecikmedi. Çünkü, Şeftalinin kilosu 50, Muzun kilosu 25, Kirazın kilosu da 50 liranın üzerindeydi. Bu fiyatlar normalse diyenler müdahaleye başladı.

O sözlere karşı çıkan bir kadın "Bir kilo meyve 50 lira, neyi normal ya?" dedi. O adam, kadına tavsiye vererek "En uygununu alıyorsan, sen de arayacaksın. Akşamüstü çıkacaksın abla." dedi.

Röportaja dahil olan bir genç "Muzun kilosu 25 lira, bu mu ucuz?" diyerek etiketi gösterdi. Genç, simit zammından ve ekmeğe gelecek zamlardan bahsettiğinde ise o vatandaş "Alma gülüm o zaman." dedi.

Telefonunu gösteren genç okulu bırakarak çalıştığını anlattı. Kadın ise "Okul okusun, emekli maaşıyla ev alabilir mi, düğün yapabilir mi? Neyi konuşuyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer vatandaş ise "20 sene önce domatesin 3 kilosu " liraydı, şimdi bir kilosu 25 lira." dedi.

"Yokluk denen bir şey yok." diyen vatandaşa bir kadın da "Her şey çok güzel" diye destek verirken o genç, "Çok güzel, yarın mezar taşını yaptıramayacaklar." diyerek karşı çıktı. Ekonomiyi savunan vatandaş "Ben particiyim, AKP'ciyim." derken, bir diğer vatandaş ise gençlere "Bedava yatsınlar, yesinler. Ayak yapmayın haydi, çalışıyormuş." ifadelerini kullandı.

AKP'li vatandaş ise "10 lira kazanıp 100 lira harcarsan, kredi kartından cırt yaparsan hiçbir zaman evin yolunu bulamazsın." diye konuştu.

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