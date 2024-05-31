Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var

Türkiye’de seçim heyecanı devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) son kararlarına göre, 2 Haziran Pazar günü yedi farklı bölgede vatandaşlar, belediye başkanlarını belirlemek üzere yeniden sandık başına gidecek.
Bu bölgeler; Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ve Sivas’ın Yıldızeli Güneykaya, Tunceli’nin Mazgirt Akpazar, Kırklareli’nin Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldeleri olarak sıralanıyor.
Hilvan’da Yeniden Seçim Kararı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, seçim sonuçlarının iptali ve yeniden düzenlenmesi kararı alındı. İlçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri, 2 Haziran’da tekrarlanacak.
Pınarbaşı’nda Seçimler Yenilenecek Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP’nin itirazlarına rağmen YSK, seçimlerin iptaline ve yenilenmesine hükmetti.
Güzelyurt’ta İtiraz Sonucu Seçim Yenileme Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması sebebiyle AK Parti’nin itirazı üzerine, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Güneykaya’da Seçim İptali Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde, oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan arbede nedeniyle seçimler iptal edildi ve 2 Haziran’da yeniden yapılacak
Büyükkarıştıran’da CHP’nin İtirazı Üzerine Yeniden Seçim Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanması itirazı sonucunda, seçimler yenilenecek.
Akpazar’da Seçim Sonuçlarına İtiraz Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, AK Parti’nin seçim pusulası verilmemesi iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi ve seçimler 2 Haziran’da tekrarlanacak.
Sağlık Beldesinde Seçim Yenileme Kararı Aksaray Merkez’e bağlı Sağlık beldesinde, AK Parti’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanması itirazı sonucunda, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.