Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var

Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan itirazlar sonucu 2 Haziran Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçimler tekrarlanacak. 50 binden fazla seçmen tekrar sandığa gidecek.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 1

Türkiye’de seçim heyecanı devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) son kararlarına göre, 2 Haziran Pazar günü yedi farklı bölgede vatandaşlar, belediye başkanlarını belirlemek üzere yeniden sandık başına gidecek.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 2

Bu bölgeler; Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ve Sivas’ın Yıldızeli Güneykaya, Tunceli’nin Mazgirt Akpazar, Kırklareli’nin Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldeleri olarak sıralanıyor.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 3

Hilvan’da Yeniden Seçim Kararı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, seçim sonuçlarının iptali ve yeniden düzenlenmesi kararı alındı. İlçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimleri, 2 Haziran’da tekrarlanacak.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 4

Pınarbaşı’nda Seçimler Yenilenecek Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP’nin itirazlarına rağmen YSK, seçimlerin iptaline ve yenilenmesine hükmetti.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 5

Güzelyurt’ta İtiraz Sonucu Seçim Yenileme Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması sebebiyle AK Parti’nin itirazı üzerine, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 6

Güneykaya’da Seçim İptali Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde, oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan arbede nedeniyle seçimler iptal edildi ve 2 Haziran’da yeniden yapılacak

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 7

Büyükkarıştıran’da CHP’nin İtirazı Üzerine Yeniden Seçim Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, CHP’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanması itirazı sonucunda, seçimler yenilenecek.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 8

Akpazar’da Seçim Sonuçlarına İtiraz Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde, AK Parti’nin seçim pusulası verilmemesi iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi ve seçimler 2 Haziran’da tekrarlanacak.

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Pazar günü 3 ilçe ve 4 beldede seçim var 9

Sağlık Beldesinde Seçim Yenileme Kararı Aksaray Merkez’e bağlı Sağlık beldesinde, AK Parti’nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanması itirazı sonucunda, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

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