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Gözler Pazar günü oynanacak El Clasico'da. Ne zaman, hangi kanalda

Tivibu, İspanya La Liga’nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor. 16 Ekim saat 17.15’te başlayacak mücadele platformda yer alan S Sport kanalından yayınlanacak.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:11
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Pazar günü oynanacan El Clasico'nun yayınlanacağı kanal belli oldu

Gözler Pazar günü oynanacak El Clasico'da. Ne zaman, hangi kanalda
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2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona’yı ağırlıyor. Mücadele Tivibu ekranlarından izlenebilecek.

Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay’lı Barcelona’dan liderliği almak için mücadele ediyor.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15’te Tivibu platformunda yer alan S Sport’ta ekranlara gelecek.

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