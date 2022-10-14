Gözler Pazar günü oynanacak El Clasico'da. Ne zaman, hangi kanalda

2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona’yı ağırlıyor. Mücadele Tivibu ekranlarından izlenebilecek.

Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay’lı Barcelona’dan liderliği almak için mücadele ediyor.

Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15’te Tivibu platformunda yer alan S Sport’ta ekranlara gelecek.