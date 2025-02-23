Pazar keyfi…

CHP’li Temel Rize’de yürürken AKP’li Dursun ile karşılaşınca sohbet başlamış

Temel: Sizin medya da muhalif medya da aynı haberleri ve yorumları yapıyorlar. Bakanlarınız, genel başkan yardımcılarınız, parti programınız toptan değişecekmiş pazar günü kongreden sonra doğru mu?

Dursun: Değişecek elbette yeni yüzyılda yeni yüzler, yeni işler olacak.

Temel: Çok gülüyorum çok...

Dursun: Neden gülüyorsun ki?

Temel: Kadrolarınız yüzde yüz değişse hiç önemi yok ki…

Dursun: Hadi ordan CHP değişimi yaptı ya bizde de değişim olacak diye kıskanıyorsun.

Temel: Uşağım Tayyip’in partisi değil misiniz?

Dursun: Allah’a şükür öyleyiz uşağım. Tek lider, tek bayrak, tek vatan deriz uşağım.

Temel: E işte itiraf ettin ya bende bundan dolayı gülüyorum. Tayyip değişmezse gerisi toptan değişse ne fark eder ki?

Dursun: Ben de senin partinin haline çok gülüyorum uşağım.

Temel: Değişim ile sizi ikinci parti yaptık ya ağlanacak halinize mi gülüyorsun uşağım?

Dursun: Sizin partide değişim olmadı, bölünme oldu uşağım.

Temel: Hadi ordan. Bak Karadeniz uşağı Ekrem cumhurbaşkanı adayı oldu, yandı Tayyip.

Dursun: İmamoğlu mahkemelerden yırttı da haberimiz olmadı mı uşağım?

Temel: Elbette aklanacak yahu sen de ben de bütün millet de biliyor ki ahmak, mahmak demek suç değil. Siyasette söylenen sözleri savcılar dikkate alsa Soylu da Bahçeli de Tayyip de yargılanır, siyasi yasaklı olur.

Dursun: Ekrem uşağa siyasi yasak gelince görürsünüz gününüzü.

Temel: Ya uşağım bırak bu işleri, bizim Ekrem bilir bu işleri.

Dursun: Hayrola gizli bir tanık mı var sizin uşağı aklayacak?

Temel: Hahaha elbette, elbette var uşağım.

Dursun: Hadi canım, sözleri ortada inkar mı edecek, tanık mı bulacak? Geç o işleri.

Temel: Ekrem uşağım topçudur ya son dakika golü 90’a takar gününüzü görürsünüz.

Dursun: Çıkar ağzındaki baklayı da…

Temel: Tamam meraktan çatlayacaksın. Dikkatli dinle şimdi. Ülkücü Ali’nin lideri Devlet’in çok sert suçlama ve hakaretleri var. Hatta, “Kapımızda baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar koparırız. Buradan sesleniyorum, Cumhuriyet Halk Partisi ayağınızı denk alın” dediği tehdit de hatırladın mı?

Dursun: Bahçeli’nin üslubu serttir uşağım, Ekrem ile ne ilgisi var ki?

Temel: Hahaha işte şimdi bombayı patlatıyorum. Bahçeli mecliste karşılaştığı bizim Özgür’e, “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi ya uşağım.

Dursun: Bahçeli’dir bu uşağım, bunları yıllardır hep der…

Temel: Ha şimdi oltaya takıldın. Bizim Ekrem uşağımız da ona buna söyledikleri için hakime, “siyaseten söyledim” der beraat eder.

Dursun: Yahu Temel uşağım, sen bu püf noktasını yakalamışsın da Ekrem başkanın neden uyuyor ki?

Temel; Turpun büyüğü heybede uşağım. Bunu Tayyip uşağın da iyi bilir. Davaların istinafı var, temyizi var. İmamoğlu, “Bahçeli’yi tanık bugüne kadar yağdırdığı hakaretleri delil gösteriyorum. Ben de Bahçeli gibi siyaseten söyledim” der beraat eder.

Dursun: Rüyamda görsem hayrola yormam uşağım, Devlet Bey mi Ekrem’e tanıklı yapacak? Hadi ordan…

Temel; Yahu uşağım Adalet Bakanınız Yılmaz efendi, “3 hakaret davası” demedi mi İmamoğlu dosyaları için?

Dursun: Demişse ne olur?

Temel; Sen de ben de biliriz ki değil 3 belki de 333 hakaret davası çıkar Bahçeli’nin sözlerinden. O hala yargılanıp mahkum olmadıysa, İmamoğlu neden mahkum olsun ki? İmamoğlu mahkum olursa Bahçeli de Tayyip de mahkum olur uşağım.

Dursun uşağım. Cumhurbaşkanının yabancı liderlere hediye ettiği TOGG’ların parasını devlet mi, Tayyip mi verdi?

Dursun: Çok ayıp ettin şimdi, haydi eyvallah Temel…