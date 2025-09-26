Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Perpa Pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K.H. ve M.Y. arasında tezgahların yan yana konulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.H., aracından aldığı pompalı tüfekle M.Y.’yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Y., Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.