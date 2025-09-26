Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga

Kaynak: İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazar alanında iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Perpa Pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcı K.H. ve M.Y. arasında tezgahların yan yana konulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.H., aracından aldığı pompalı tüfekle M.Y.’yi vurarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Y., Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga
Pazar yerinde pompalı tüfekli kavga
Kız çocuğunu istismar eden şahsı mahalleli yakaladı
Kız çocuğunu istismar eden şahsı mahalleli yakaladı
26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
26 Eylül 2025 Resmi Gazete'de bugün
3 katlı binada çıkan yangın korkuttu
3 katlı binada çıkan yangın korkuttu