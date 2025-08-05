Pazar yerinde uygulanan gramaj kontrol noktası vatandaşları memnun ediyor

ORDU / ALİ YAZAN

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve adil alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla pazar yerlerinde başlattığı uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

İlçede kurulan semt pazarlarında "Gramaj Kontrol Noktası" oluşturularak, vatandaşlara satın aldıkları ürünlerin gramajlarını anında kontrol etme imkânı sunuluyor.

Yeni uygulama ile birlikte pazar alışverişlerinde oluşabilecek olası haksızlıkların önüne geçilmesi, hem tüketici haklarının korunması hem de esnafla vatandaş arasında güven ortamının pekiştirilmesi amaçlanıyor. Gramaj Kontrol Noktası’nda görev yapan zabıta personeli, alışveriş yapan vatandaşların talepleri doğrultusunda aldıkları ürünleri terazide tartarak bilgilendirme yapıyor. Bu sayede tüketiciler, ödedikleri ücretin karşılığında gerçekten ne kadar ürün aldıklarını görebiliyor.

Zabıta ekipleri, sadece gramaj kontrolü yapmakla kalmıyor, aynı zamanda esnafa ve vatandaşlara da ölçü birimleri, etiket uygulamaları ve tüketici hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Pazar yerlerindeki bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin, uzun vadede daha şeffaf ve düzenli bir ticaret ortamı oluşturacağı düşünülüyor.

“GÜVENLİ VE ŞEFFAF BİR TİCARET ORTAMININ OLUŞMASI BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemiz, hem vatandaşlarımızın haklarını korumak hem de ilçemizde adil ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çeşitli çalışmalar yürütüyor. Pazar yerlerinde hayata geçirdiğimiz Gramaj Kontrol Noktası uygulaması da bu anlayışın bir parçasıdır. Vatandaşlarımızın içi rahat bir şekilde alışveriş yapması, güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamının oluşması bizim önceliğimizdir. Bu uygulamayı diğer pazar yerlerinde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz.” dedi.

Uygulama, pazara gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, bu tür kontrollerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, uygulamanın sürekli hale getirilmesini talep etti. Esnaflar da uygulamanın dürüst çalışanları koruyacağını ifade ederek, belediyeye teşekkür etti.

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da artarak devam edeceği öğrenildi.