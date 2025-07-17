Pazar yıkımı üretici köylülerle esnafı karşı karşıya getirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, Çarşamba Pazarı'nı yıkmasının ardından civardaki sokaklarda satış yapmaya başlayan köylüler ile esnaf karşı karşıya geliyor. Emek Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya, "Ordu Büyükşehir Belediyesi plan yapmadan, pazarcı esnafın ve köylünün nerede, nasıl satış yapacağını belirlemeden pazarı yıktı. Her hafta üretici köylülerle pazar çevresindeki esnaf arasında kavga çıkıyor. Bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin plan yapmadan Çarşamba Pazarı'nı yıktığını belirtti. Kaya, şunları söyledi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi plan yapmadan, pazarcı esnafın ve köylünün nerede, nasıl satış yapacağını belirlemeden Çarşamba Pazarı'nı yıktı. Her hafta üretici köylülerle pazar çevresindeki esnaf arasında kavga çıkıyor. Esnaf, işyerinin önüne pazar kuran köylü kadınları kovuyor; zabıta ve polis gelip kadınların kaldırımdaki ürünlerini kaldırmasını istiyor. Yaşanan olayda esnaf haklı, işyeri önü kapanıyor; üretici köylü haklı, satış yapacak yeri yok.”

“Zabıta göndererek sorun çözülmüyor”

Durumun ordaya çıkmasında sorumluluğu olmayan esnaf ve üretici köylünün birbiriyle kavga ettiğini anlatan Kaya, "Asıl sorumlu olan belediye başkanı ve yetkili daire amirleri, müdürler makamlarında kahvelerini içerken zabıta gönderiyorlar. Bu kez de esnaf, üretici köylü ve zabıta birbiriyle kötü oluyor. Cesaretleri varsa olay yerine kendileri gelsinler. Daha kötü olaylar yaşanmadan pazar yeri sorununa bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.

“67 sene geçti, hala pazar yeri yapacaklar"

Köyde ürettikleri ürünleri Ordu şehir merkezinde satmaya çalışan üretici köylü kadınlar da duruma tepki göstererek, “Nedir bu ya? Biz köylüler bu ürünleri sizin için, şehirde yaşayanlar için getiriyoruz buraya” dedi.

Bir üretici “Ama hala pazarda yerden yere vuruyorlar bizi. Biz köylüler olmasak, şehirdekiler ne yiyecek acaba? Kim ne alacak? Köylü olmazsa şehir aç kalır, ölür” diye konuştu.

Başka bir üretici “İnsanların pazarını mahvettiler” yorumunda bulunurken, bir diğer üretici, “Şurada, çarşının içinde 3 tane dükkanımız vardı, onu da yıktılar. ‘Size pazar yeri yaptık’ dediler 67 sene geçti, hala bize bir pazar yeri yapacaklar" diye sitem etti.