Pazara gelenler şaştı kaldı. Herkes pankarttaki yazıyı konuşuyor

İstanbul Avcılar’da Çarşamba günleri kurulan pazarda 7 tezgahı bulunan pazarcının tahsis edilen yerlere uymayarak yürüyüş yolunu işgal ettiği ve müşterilere kötü davrandığı iddia edildi.

Pazarcının kendisini uyaran Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine "Ne yapacaksanız yapın" dediği belirtilen pazarcı ile ilgili karar, belediye encümenine bırakıldı. Belediye Encümenliği pazarcıya bir hafta tezgah açmama cezası cerdi.

Geçen hafta yapılan uyarının ardından bu hafta, pazarcının semt pazarında tezgah açtığı yere belediye zabıta kamyoneti getirilerek park edildi ve çevresine bariyerler konuldu. Kamyonetin üzerine tezgah açmama cezası uygulandığına dair bir pankart asıldı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Pazara gelenler tezgah kapatma cezasına şaşırdı. Terzi Muhterem Koçyiğit, "Tezgah sınırlarına uyulmamışsa kapatma kararı doğrudur" derken, pazarcı Mustafa Karaosmanoğlu, "Çok güzel bir uygulama. Devletin verdiği karar yerinde. Cüzdan çalınma olaylarının da önüne geçer. Bu karar ne esnaf ne vatandaşın zararınadır. Diğer belediyelere örnek olmasını istiyorum" dedi.