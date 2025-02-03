Pazara giden vatandaş isyan ediyor. Kilosu 250 liradan satılıyor

Ekonomik kriz vatandaşların tek gündemi haline geldi. Hayat pahalılığı her yerde kendini göstermeye devam ediyor.

Edirne'de pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar pahalılıktan şikayet etti. Sarımsağın kilosunun 250 liraya satıldığı pazarda yurttaşlar bir kilo sarımsak dahi alamamaktan dert yandı.

Edirne'de pazarda alışveriş yapan vatandaş hayat pahalılığından şikayet etti. Sarımsağın kilosunun dahi 250 liradan satıldığını, sarımsak almakta bile güçlük çektiğini ifade eden vatandaş hayat pahalılığından dert yandı.

Bir vatandaş, sarımsağın yazın daha uygun fiyata satıldığını belirterek "Hayat pahalılığı, ne diyebilirim ki. Biz yazın alıyoruz, kışın kullanıyoruz. Ben yazın 150-170’e aldım, şimdi 250” diye konuştu.

Vatandaş Bilgin Sümer de "Bazı ürünler farklı. Bir birini tutmuyor. Bir lahana alıyorsun 70- 80 lira. Turp kimi yerde 25 kimi yerde 30 lira. Ürünler biraz pahalı. Bugün ben de çiftçiyim ama biz o fiyata satamıyoruz. Bize geldiği zaman 25- 30 liradan alıyorlar. 250 lira, 2 kafa alırız kokuluk. Cacık yapmak için" diye konuştu.

Vatandaş Mümine Özmen ise şunları kaydetti:

"ÇOK PAHALI, YETİŞEMİYORUM"

“Çok pahalı, yetiştiremiyorum. Yarım yarım kilo, çocukların istediklerini alabiliyorum. Yetmediği yerde, 2 lirasını almadılar, bıraktılar bana.

Çocuklar portakal istedi. Yetişmiyor, çok pahalılık. Olacak gibi değil, çok pahalılık. Bu gidiş nereye gidiyor bilmiyorum. Geçim zor yetmiyor.

Bereket kendi evimiz, kartlarla idare ediyoruz. Pazara mecbur nakit gerekiyor. Karttan çekiyorsun, pazara geliyorsun. Aylık gelince kartları ödüyorsun. Öyle geçiniyoruz. 2 diş sarımsak aldığımda yarıya bölüyorum sırasına göre. Çocuklar, torunlar istiyor.”