Pazara giden vatandaştan yürekleri sızlatan sözler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş semt pazarına fiyatların ucuzladığı akşam saatlerinde gidiyor. Bir vatandaş "Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum, dökülenleri" derken; başka bir vatandaş ise "Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer" ifadesini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde birçok vatandaş meyve ve sebzenin ucuzladığı akşam üstü saatlerinde alışveriş yapmaya gidiyor.

Bir emekli vatandaş "Pazara akşamüstü ucuzluyor diye geliyorum, domates 40 liraydı 20 liraya düşmüş. Hep akşam pazarına gelirim" dedi.

Başka bir vatandaş "Pazara geldim. Akşamüstü neden geliyorum? Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci sınıfı zenginler alıyor. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer. Şeftali aldım iki kilogram 100 lira, 50 liradan. Sabahleyin 100 liraydı geldim şimdi 50 lira ikinci sınıfı, biraz çürük olduğu için" şeklinde konuştu.

"DÖKÜLENLERİ TOPLUYORUM"

Bir başka vatandaş "Akşam pazarı olduğu için uygun, akşamı bekliyoruz. Bütçemiz de dar o yüzden dolayı. Gelirimiz yok bizim benim 65'lik aylığım var onunla geçinmeye çalışıyorum. Millet toplama aşamasında, tabii ki uygununu alacak. Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum" dedi.

"AKŞAMÜSTÜ GELİYORUZ YARI FİYATINA DÜŞÜYOR"

Bir başka vatandaş ise "Fiyatlar uygun olduğu için genellikle akşamüstü geliyoruz. Tarım işçisiyim, tarlaya gidiyorum. Maaş yetmiyor eşim asgari ücretle çalışıyor. İki tane çocuğumuz var öğrenci. Geçinmekte zorlanıyoruz onun için akşamüstü geliyoruz, yarı fiyatına düşüyor" diye konuştu.