Pazarcı esnafının tezgahı geçici olarak kapatılıyor

Denetimler sonucunda ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, kötü muamelede bulunan, ürünlerin üzerine etiket koymayan veya hileli etiket kullanan, geçiş yollarını ihlal eden ve nizamı bozan pazarcılar tespit edildi. Bu esnaflara yapılan uyarılara rağmen kuralları ihlal etmeye devam edenlere Gebze Belediyesi encümen kararıyla bir hafta süreyle faaliyetten men cezası verildi.

Belediye yetkilileri, semt pazarlarında düzenli olarak denetimlerin sürdürüleceğini ve vatandaşların benzer konulardaki şikayetlerini Alo 153 numaralı hattı arayarak bildirmelerini önerdi. Bu adımların, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamı içinde olmalarını sağlamak için atıldığı vurgulandı.