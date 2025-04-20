Pazarcı İzzettin Cebeci’nin katili Habur Sınır Kapısı’nda yakalandı! Mardin’de cami tuvaletinde boğazını keserek öldürmüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pazarcı İzzettin Cebeci’nin katili Habur Sınır Kapısı’nda yakalandı! Mardin’de cami tuvaletinde boğazını keserek öldürmüştü

Mardin’in Savur ilçesinde , pazarcı İzzettin Cebeci’yi (40) boğazını keserek öldürdüğü tespit edilen A.T. (41) , Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde yaşayan ve halk pazarlarında meyve-sebze satarak geçimini sağlayan Cebeci , dün pazarın kurulduğu Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi’ne geldi.

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Burada tezgahını açıp satış yapan Cebeci, öğle saatlerinde camiye gitti. Ancak geri dönmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Cami tuvaletinde boğazı kesilmiş halde bulunan Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi .

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ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Cebeci’nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi .

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Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet şüphelisinin A.T. olduğunu tespit etti.

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Şüphelinin Şırnak’a kaçtığı ve Irak’a geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi.

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A.T., Habur Sınır Kapısı’ndan geçmeye çalışırken yakalandı . Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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