Pazarcı İzzettin Cebeci’nin katili Habur Sınır Kapısı’nda yakalandı! Mardin’de cami tuvaletinde boğazını keserek öldürmüştü

Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde yaşayan ve halk pazarlarında meyve-sebze satarak geçimini sağlayan Cebeci , dün pazarın kurulduğu Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi’ne geldi.
Burada tezgahını açıp satış yapan Cebeci, öğle saatlerinde camiye gitti. Ancak geri dönmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Cami tuvaletinde boğazı kesilmiş halde bulunan Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi .
ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI
Cebeci’nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi .
Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet şüphelisinin A.T. olduğunu tespit etti.
Şüphelinin Şırnak’a kaçtığı ve Irak’a geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon düzenledi.
A.T., Habur Sınır Kapısı’ndan geçmeye çalışırken yakalandı . Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.