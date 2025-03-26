Pazarcı zor durumda kalıyor! Sebep: Plansız üretim ve fiyatlardaki değişkenlik

Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, Ramazan Bayramı öncesi pazarın ve pazarcı esnafının nabzını tutarak güncel fiyatları değerlendirdi. Üretim miktarı arttığı için fiyatların düştüğünü; ancak bu şekilde ürünlerin tezgâhlarda kaldığını dile getiren Buluşan, satışların da bundan etkilendiğini söyledi. Fiyatlardaki düşüşün bir süre sonra üretimin durmasına neden olacağını ifade eden esnaf, bir sonraki seneye ise bundan kaynaklı olarak üretimin düşeceğine ve tezgâhların boş kalacağına dikkat çekti.

"PAZARDA 5 LİRA OLAN BİR ÜRÜN ÜRETİCİNİN İŞÇİ MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR, BAŞLICA SEBEBİ PLANSIZ ÜRETİM"

Süleyman Buluşan, özellikle yeşilliklerin düşük fiyatından dolayı üreticinin işçi maliyetini karşılamadığını dile getirerek, bunun başlıca sebebinin plansız üretim olduğuna vurgu yaptı. Tezgâhlardaki ürünleri günlük olarak üretip günlük olarak tüketmek zorunda olduklarına dikkat çeken Buluşan, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bayram öncesi olarak şu an fiyatlarda bir değişiklik yok, hatta aksine geri gidiyor. Bunun başlıca sebebi de üretimden kaynaklı. Her sene Ramazan başında denir ki, "Ramazan'dan dolayı fiyatlar yükseliyor" diye; maalesef böyle bir şey yok ve olması da mümkün değil. Hele ki bizim ürettiğimiz yeşillikte böyle bir şansımız hiç yok. Çünkü günlük olarak üretip günlük olarak tüketmek zorundayız. Şu an bu tezgahta görmüş olduğunuz her türlü yeşillik tarlada maliyetinin altında. Marul, maydanoz, roka, tere, nane, dereotu ve kuzu kulağı 10 lira. Bugün bu yeşillikler üreticide yarı fiyata, yani tarlada 5 lira civarı. 5 lira olan bir ürün de üreticinin işçi maliyetini karşılamıyor. Bunun başlıca sebebi de kesinlikle plansız üretim. Yıllardır söylediğimiz gibi, ülke genelinde yapmamız gereken en önemli şey budur. Planlı üretim yapılırsa eğer hangi ürüne ihtiyaç var hangisine yok, buna göre bir yol izlenebilir. Böyle aradaki fark da dengelenmiş olur."

"BU HEPİMİZ İÇİN BİR DENGESİZLİK, ÜRETİCİ DE SATICI DA KAZANAMAYACAK, HALK DA PAHALIYA YEMİŞ OLACAK"

Son bir haftadır pazarlarda büyük bir durgunluk yaşandığını dile getiren Buluşan; üretimin artmasıyla birlikte gelen ucuzluk ve beraberindeki üretimin azalmasından kaynaklı ürün kıtlığının büyük bir dengesizlik oluşturduğunu ifade ederek, "Bir de zirai girdilerimiz konusunda geçen seneye oranla yüzde 100 bir fiyat artışı söz konusu. Ayrıca mutfak maliyetleri de pazarı doğrudan etkiliyor. Son bir haftadır pazarlarda tabiri caizse yaprak kıpırdamıyor. Sonra bir bakmışsınız ürün fazlalığı var, üretici o yüzden seneye bunu dikmeyecek. O zaman da şimdi 10 lira olan marul 30 lira olmuş olacak. Bu hepimiz için bir dengesizlik. Üretici de kazanamayacak, satıcı da kazanamayacak; halk da pahalıya yemiş olacak" şeklinde konuştu.