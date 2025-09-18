Pazarcık’ta yol çalışması

Kahramanmaraş'ın Pazarcık kırsalında bulunan ve bölgenin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Kızkapanlı grup yolunda genişletme çalışması gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, şehir genelinde ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Şehir merkezi, ilçeler ve en uzak kırsal mahallelere kadar uzanan kapsamlı çalışmalarla hem günlük yaşamın kolaylaştığı hem de bölgesel kalkınmaya ivme kazandırdığı ifade edildi. Bu çerçevede, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Pazarcık'ın Kızkapanlı, Ufacıklı, Salmanlı gibi yerleşim yerlerine hayat veren grup yolunda genişletme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Yıllardır sürücülerin zorlukla geçtiği, özellikle virajlı yapısıyla tehlike arz eden yaklaşık 3 kilometrelik yol, kapsamlı çalışmalar neticesinde yeniden şekillendiriliyor. Mevcut genişliği 6 metre olan yol, yapılan çalışmalarla 12 metreye çıkarılıyor. Yol güzergâhında yer alan sert kaya oluşumları, özel kırıcı makinelerle bertaraf ediliyor. Aynı zamanda sürücüler için risk oluşturan keskin virajlar da düzenlenerek görüş mesafesi artırılıyor. Yolun modernize edilmesiyle birlikte, vatandaşlarımızın seyahat deneyimi yalnızca daha güvenli ve hızlı hale gelmekle kalmayacak aynı zamanda konfor standartları da ciddi biçimde yükselecek"denildi.