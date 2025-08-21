Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga

Olay akşam saatlerinde Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan halk pazarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı esnaflar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını devirmeye çalışarak ürünlerini yere saçtı. Kavgaya karışan bir şahsın elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis görevlisi başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralı kişi, sağlık ekibinin olay mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırıp bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi. Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.