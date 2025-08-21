Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga

Kaynak: İHA
Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga

Tuzla'da kurulan halk pazarında, esnaf arasında arbede çıktı. Taraflar sopa, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırırken, bir kişinin elinde döner bıçağı bulundurduğu fark edildi.

Olay akşam saatlerinde Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan halk pazarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı esnaflar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını devirmeye çalışarak ürünlerini yere saçtı. Kavgaya karışan bir şahsın elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü.

İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis görevlisi başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralı kişi, sağlık ekibinin olay mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırıp bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi. Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Okan Kaya serbest bırakıldı
Okan Kaya serbest bırakıldı
Hastane kantininde silahlı saldırı
Hastane kantininde silahlı saldırı
Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga
Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga
TIR Kağıthane’yi ayağa kaldırdı
TIR Kağıthane’yi ayağa kaldırdı