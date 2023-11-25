Pazarcıların yer tartışmasında yumruklar konuştu

Bursa’da pazarcıların yer tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

KAYNAK: İHA
Pazarcıların yer tartışmasında yumruklar konuştu

Bursa’da pazarcıların sözlü yer tartışması, bir süre sonra yumruklu kavgaya döndü. O anlar bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Erikli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki pazarcı tezgahını aynı yere kurmaya çalıştı. Bir süre sonra sözlü tartışmaya başlayan pazarcılara diğer tezgah sahipleri de katıldı.

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Sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya döndü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki tarafı güçlükle sakinleştirdi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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