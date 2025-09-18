Pazar’da Balıkçı Köyü kafes balıkçılığına karşı ayağa kalktı

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü sakinleri, köyün kayıkhanesine yakın bölgede kurulması planlanan kafes balıkçılığı tesisine tepki gösterdi. Köylüler, kafeslerin balıkçılıkla geçinen ailelerin ekmeğini elinden alacağını belirterek hukuki süreç başlattı.

Geceleri bile sahilde nöbet tutan köylüler, kafeslerin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Köyün muhtarı ve balıkçılık yapan aileler, projeye karşı direnişlerinin süreceğini dile getirdi.

“DEDEMİZDEN MİRAS, ÇOCUKLARIMIZA EMANET”

Köy sakinlerinden Süheyla Kanbay, balıkçılığın kendileri için yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

“Buraya kafes kuracaklar. Biz kesinlikle istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Burası dedemizden kalma, çocuklarımıza miras bir vatanımızdır. Çocuklarımız burada balık tutmuş, yemek yemiş, büyümüş. Kesinlikle kafes balıkçılığına razı değiliz. Kafes olursa denizimiz pislenir, çocuklarımız yüzemez, balık yetişmez.”

“BURASI BALIK DALYANIDIR”

Balıkçılardan İsmail Taruz ise, 76 yıldır bu bölgede balıkçılık yaptığını belirterek kafeslerin olası zararlarına dikkat çekti:

“Bu teknelerin hepsi dip ağı seriyor. Tam ağ serdiğimiz, olta attığımız yere kafes yapmak istiyorlar. Kendimi bildim bileli burası balık dalyanıdır. O dalyan özelliği kalkar. Yerli üretim biter. Biz taze balık satarız. Kafes kurulursa sadece somon satılır, bayat balık nereden gelirse o tüketilir. Aç bırakırlar bu milleti.”

“BALIKÇI KÖYÜ DİYE BİR ŞEY KALMAZ”

Köylülerden Nurten Yağcı ise, köyün adının balıkçılıkla özdeşleştiğini hatırlatarak endişelerini şöyle dile getirdi:

“Burada bu kafesler kurulursa batar, mahvoluruz. Balıkçı köyü diye bir şey kalmaz. Burada atalarımız, babalarımız, çoluk çocuk hep denizde yetişmişiz. Denizi görmeden duramayan var. Uyurken yüzü denize dönük uyuyan var. Kafes olursa burası batar gider. Biz burayı temiz aldık, çocuklarımıza da temiz bırakmak istiyoruz. Bu köy ismini balıkçılıktan almış, neden perişan olsun?”

MUHTAR: “KARADENİZ KAFESLERLE KAPLANMASIN”

Köyün muhtarı İsmail Hakkı Kanbay, konuyu hukuki boyuta taşıdıklarını açıkladı. Kanbay, kafes balıkçılığının yapılabileceği farklı bölgeleri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Biz başka yerleri tavsiye ettik onlara. Arhavi ve Hopa’da saha var. Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde de yapılıyor, oranın genişletilmesini önerdik. Ama hiçbir şirket elemanı bize cevap vermedi. Biz bütün Karadeniz’in kafeslerle kaplanmamasını istiyoruz. Burası temiz kalsın, balıkçılar mesleklerini rahat bir nefes alarak yapabilsin.”

KÖYLÜLER HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Balıkçı Köyü sakinleri, çevreyi ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla hukuki işlem başlattıklarını duyurdu. Köy halkı, hem çevre sağlığını hem de gelecek nesilleri düşünerek bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.