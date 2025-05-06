Pazarda çok konuşulacak sözler! "Emeklileri zengin etti"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıkladı.

Kağıthane’deki Hamidiye Pazartesi Pazarı’na alışverişe gelenler iktidarın sık sık tekrarladığı “Enflasyon düşüyor”, “Ekonomi iyiye gidiyor” iddialarını değerlendirdi.

Bir yurttaş TÜİK’in açıkladığı rakamlar için, “Nasıl düşüyor, nerede düşüyor hiç bilmiyorum” şeklinde tepki gösterirken, bir diğer yurttaş ise açıklanan rakamlara güvenmediğini söyleyerek, “Enflasyon çok daha fazla. Hiç durmadan fiyatlar artıyor” şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş ise, “Ben bu gidişle enflayonun düşeceğini zannetmiyorum” dedi.

"YEMİN EDERİM BESLENEMİYORUZ"

Pazara alışverişe gelen, 70 yaşında ve emekli olduğunu belirten bir yurttaş ise durumunu, “Su deposunda çalışıyorum, 19 litre suları 5’inci, 10’uncu katlara çekmek zorundayım. Çekmezsem aç kalırım” ifadeleriyle anlatırken yaşadığı ekonomik sıkıntıya, “Yeter ya, bu kadar üstümüze gelme sayın başkanım, sayın liderim. Ne yapacağız. Tamam, ölüm Allah’ın emri. Çok şükür haccımı da yaptım, 5 vakit namazımı da kılıyorum. Yarabbi bana da cümle aleme de acı gösterme. Ama aç da bırakma bizi. 600 bin emekli var, vallahi aç kalıyor. Beslenemiyoruz, yemin ederim beslenemiyoruz. Ne anlatayım, bağrımız yanık” ifadeleriyle dile getirdi.

'HER EMEKLİNİN 10-15 DAİRESİ VAR' İDDİASI

AKP'li olduğunu söyleyen 76 yaşındaki bir şahsın ise emeklilerin durumunun çok iyi olduğu iddia ederek söylediği şu sözler sosyal medyada gündem haline geldi...

“35 lira domates, bundan başka ne güzellik olur. Allah devlete, hükümete zarar vermesin. Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklinin her birinin 10-15 tane dairesi var. Vallahi de billahi de var, ben hacıyım, yemin ediyorum” dedi. Aynı kişinin yanındaki tezgahın başında bulundan pazarcıyı göstererek, ”Şu adamın hatlı minibüsü vardır en aşağı” demesi üzerine ilginç bir diyalog yaşandı. Pazarcı gencin “Yok abi, çorap bile yırtık, görmüyor musun?” şeklinde yanıt verdiği AKP'li şahıs bu kez de "Olsun Allah verir" dedi.