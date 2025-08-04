Pazarda dolandırıcılık ve sahte para uyarısı!

Kaynak: İHA
Pazarda dolandırıcılık ve sahte para uyarısı!

Erzincan'da polis ekipleri semt pazarlarında esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan şehir merkezinde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek hem esnafa hem de vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

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Dolandırıcılık olayları ve sahte para kullanımı hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında çok sayıda bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Polis ekipleri, özellikle alışverişin yoğun olduğu pazar yerlerinde dolandırıcılık ve sahte para vakalarına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

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