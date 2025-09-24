Pazarda müşteri kavgasında kan aktı! Burdur’da sopa ve kepçeler konuştu

Olay, öğle saatlerinde Burdur Peynir Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri meselesinden aralarında önceden husumet bulunan Selahattin C. ile Hayrullah Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine ikili birbirini sopa ve kepçeyle yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.