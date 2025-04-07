Pazarda satılan ürünler doğallığıyla ilgi gördü

Kaynak: İHA
Pazarda satılan ürünler doğallığıyla ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki semt pazarında satışa sunulan yöresel ürünler doğal olmaları nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlçede her hafta sonu kurulan semt pazarında ağırlıklı olarak yoğurt, peynir ve kaymak gibi yöresel ürünler yer alıyor.

aw427207-03.jpg

Çevredeki köylülerce yapılan ve hem lezzet hem de fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler yerel halkın yanı sıra kent merkezinden de rağbet görüyor.

aw427207-04.jpg​​​​​​​

Pazarda taze peynirin fiyatı 120-160 TL arasında değişirken, salamur peynirler ise kilogram fiyatı 300 TL'den 450 TL'ye kadar alıcı buluyor.

aw427207-05.jpg​​​​​​​

Pazarda satılan diğer ürünlerden 200 gramlık manda kaymağı 200, yoğurt ise kilogramı 150-300 TL arasında satışa sunuluyor.

aw427207-01.jpg​​​​​​​

Pazarda satış yapan esnaf ise ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

aw427207-02.jpg

Son Haberler
Taştan ekrana: Medyanın bin yıllık dansı
Taştan ekrana: Medyanın bin yıllık dansı
Kars ve Ardahan'ın yüksekleri kara teslim
Kars ve Ardahan'ın yüksekleri kara teslim
Mağara duvarlarındaki sessiz sır! Taş devrinden gelen şifreli izler
Mağara duvarlarındaki sessiz sır! Taş devrinden gelen şifreli izler
Heyelan yolları kapatmıştı! Çalışma sonucu ulaşım açıldı
Heyelan yolları kapatmıştı! Çalışma sonucu ulaşım açıldı
Kritik liste belli oldu! İşte gençlerin favori tercihleri
Kritik liste belli oldu! İşte gençlerin favori tercihleri