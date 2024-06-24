Pazarda yıkanan pazarcı: "Hava sıcak, denize gidemedik böyle serinledik"

Hortumdan akan suyun altına giren ve şampuanla duş alan Karatay, "Eskişehir çok sıcak. Antalya'ya denize gidemedik, biz de böyle serinledik" dedi.

Yıldıztepe Mahallesi semt pazarında karpuz ve kavun satışı yapan Çetin Karatay, sıcak hava nedeniyle iş yapamadıklarını ve tatil yapacak ekonomik durumlarının olmadığını belirterek, "Mecbur böyle serinledim. Arkadaşlar da hortumu getirdi, güzelce duş yaptım. Sosyal medyada videoyu herkes gördü ve çok beğendi. Meşhur olduk, herkes izlemiş" diye konuştu.

Pazarda arkadaşları tarafından suyla yıkanan Karatay'a yardım eden pazarcı Bülent Erte ise, "Sıcaklar yoğun, burası şu an Antalya'yı aratmıyor. Arkadaşın üstü 5 dakikada kurudu. Biz bu senaryoyu her yaz yaşıyoruz zaten" şeklinde açıklamalarda bulundu.