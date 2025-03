Pazardaki emeklilerden tepki: Yarı karın aç, yarı karın tok...

77 yaşındaki bir kadın, 82 yaşındaki eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, "Nasıl geçineceğiz? Geçinmek mi bu? Geçinmek diyorsan geçiniyorsun. Yarı karın aç, yarı karın tok" dedi. Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet etti. Emekli bir çift ise "Enflasyonda her gün fiyatlar düşer. Enflasyonda her gün fiyatlar tepe yapıyor. Bu şekilde ne ekonomi doğru dürüst yoluna girer, ne de bu memlekette vatandaş rahat eder" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklanırken, ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 79,51 seviyesinde. Ankara'da her gün birçok semtte aynı anda semt pazarı kuruluyor. ANKA Haber Ajansı, Keklik Kapalı Pazaryeri'ne giderek vatandaşlara TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verilerine ilişkin düşüncelerini sordu.

Pazara eşiyle gelen emekli bir vatandaş, "Hangisine inanayım? 39'a mı, 79,5'a mı? Tabii ki de 79,5. Diyecek bir şey yok. Zaten bir şey değişmiyor, adam bildiğini okuyor. Kimse halinden memnun değil. 15-20 liraya aldığımız portakal şimdi 35 lira. "İşine gelirse al, gelmezse alma" diyor" dedi.

"ENFLASYONDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Oğlunun evleneceğini ve 20 bin lira kiraya ev tuttuğunu belirten emekli, şöyle konuştu:

"Eşimle maaşımızı topladık, 35 bin lira. Şimdi kira vermeden oturuyoruz da ileride 20 bin liraya ev tutarsak diyoruz, 15 bin liraya geçinebilir miyiz? Yani her şey ortada. Mesela tek başıma yaşıyor olsam, nasıl 15-16 bin lira maaşla ev kirası verip yaşayabilirim? Benim sesim yukarıya gidiyor mu, gitmiyor. Emekli maaşı ne oldu? Bakana soruyorsunuz arkasını dönüp gidiyor, bakmıyor bile suratına. Bu memlekette bu şekilde bir şey çıkmaz. O oy verenler, şimdi hepsi bin pişman. Şimdi göstermelik onu içeri alıyor, bunu içeri alıyor, ona bir şey yapıyor, buna bir şey yapıyor. Bu millet bunlardan korkmaz. Sonuçta enflasyondan kimse memnun değil."

"GEÇİNMEK DİYORSAN GEÇİNİYORSUN, YARI KARIN AÇ, YARI KARIN TOK"

77 yaşındaki bir kadın, 82 yaşındaki eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, "Bir bağ ıspanak, bir kilo domates, 3-4 adet pırasa aldım, pazar arabam bomboş. Pahalılık uçuyor, geçinemiyoruz. Eşimin emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz? Gelsinler, geçinsinler" dedi. Başka bir emekli kadın da "Geçinebiliyor muyuz? Böyle perperişan dolaşıyoruz. Nasıl geçineceğiz? Geçinmek mi bu? Geçinmek diyorsan geçiniyorsun. Yarı karın aç, yarı karın tok" diye konuştu.

"TÜİK'İ BURAYA GETİRSEK DE BİR FİYATLARI GÖRSE"

Emekli öğretmen ve eşi, TÜİK yöneticilerini pazara davet ederek, şunları kaydetti:

"Ne desek boş. Şuraya bak. TÜİK'i buraya getirsek de bir fiyatları görse. İşte şu yeşillik 260 lira. Patatesin kilosu 25 lira. Bu yöneticiler hiç utanmıyor mu ya? Şunlara bakmıyor mu ya? Yeşil biber 120 lira. TÜİK'i buraya getireceksin, göstereceksin. 14 bin lira maaş alan bir adam pazara 2-3 haftada bir kere geliyordur. Bunlarda hiç utanma yok. Yapacak hiçbir şey de yok. Tam 40 yıl çalıştım. Şu an emekli öğretmen olarak bir yeşil biberi alacak param yok."

"ENFLASYON DÜŞÜYOR DİYENLER UTANIR"

Bir başka emekli çift ise "TÜİK'in verilerine inanmıyorum, her şey çok pahalı, hele bugün felaket. Enflasyonda her gün fiyatlar düşer. Enflasyonda her gün fiyatlar tepe yapıyor. Bu şekilde ne ekonomi doğru dürüst yoluna girer, ne de bu memlekette vatandaş rahat eder. Söyleyeceğim bu kadar. Enflasyon düşüyor diyenler utanır biraz" diye konuştu. Eşinin emekli olduğunu belirten kadın, "Valla yüzde 100 enflasyon. Ne 70'i, ne 30'u. Allah aşkına. Milletin halini herkes görüyor da görmemezlikten geliyor. Yapacak bir şey yok" yorumunu yaptı.

Pazarda alışveriş yapan bir kadın, "Bizim alım gücümüz iyi ama fakir fukaran durumu vahim" dedi. TÜİK'in verilerine inanmadığını vurgulayan emekli kadın, "Emekliyim, emekliyoruz zaten. Hayat şartları gerçekten zor. Kiralar arttı biliyorsun. Pazar alışverişi yapmadan önce fiyatları araştırıyorum. Ona göre alışveriş yapacağım" diye konuştu.

"Resmi kurumlarının halkı yanıltması, kandırması, yalan konuşması son derece yanlıştır"

Kerim Soley, 30 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Devletin resmi kurumlarının halkı yanıltması, kandırması, yalan konuşması son derece yanlış. Devlete olan güveni de sarsıyor. Bunlar neye göre hesaplıyorlar orasını bilmiyorum ama hiç çarşı pazara iniyorlar mı? Ne bileyim? Temel gıda maddelerinin fiyatlarını dikkate alıyorlar mı, almıyorlar mı bilmiyorum. Enflasyon hesaplama yöntemleri değişik olabilir ama mesela bir gıda enflasyonu diye bir şey var. Sanayi malları, ara malların enflasyonu farklı olabilir ama vatandaş geçim sıkıntısı çekiyorsa en fazla üzerinde durulması gereken gıda enflasyonu olmalıdır. Her şeyin fiyatı her gün artıyor. Yabancı ülkelerde Noel geldiğinde fiyatlar iner. Biz de bakıyoruz Ramazan'da fiyatlar artmış. Yani siz mazota zam yaparsanız üretici ve nakliye fiyatlarından dolayı yine üretici kazanmaz, aracılar kazanır. Ben emekliyim, yılbaşında bir zam yaptılar. Daha almadan gitti aradaki fark. Emekli maaşım 30 bin lira civarında ama işte kredi ödüyoruz. Çocuk okutuyoruz. Böyle bundan dolayı epey sıkıntılarımız var. Mesele satın alma gücü, biliyor musunuz? Asıl önemli olan o fiyatın üzerinde ne yazdığı. Yani nominal olarak kaçtan kaça geldiğinden ziyade vatandaşın gelirinin o gelirle neyi sağladığının hesabı çok daha önemli. Ya gittikçe fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz."